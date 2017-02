Foto 'rubate' a Diletta Leotta, pm Milano apre inchiesta

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Per la vicenda degli scatti senza veli e di un paio di video 'hard', rubati dal suo cellulare e poi diffusi sul web, della giornalista e noto volto di Sky Sport Diletta Leotta, la procura di Milano ha aperto un fascicolo di indagine a carico di ignoti con l'ipotesi di accesso abusivo a sistema informatico. Un reato punito con una pena fino a tre anni di reclusione. L'indagine è partita dopo la denuncia, presentata dalla stessa Leotta alla polizia postale, dopo la diffusione su internet di immagini che la ritraevano nuda e che lei conservava nell' 'icloud', ossia la memoria virtuale, del suo telefonino. Foto che in pochissimi minuti hanno fatto il giro del web, con l'hashtag #Leotta che ha scalzato in pochi minuti le classifiche dei contributi più citati dei social. Un fatto "estremamente grave", ha scritto in una nota l'ufficio stampa della giornalista, che ha subito "una gravissima violazione della privacy e che è molto amareggiata ma nello stesso tempo indignata e pronta a gestire questa vicenda".