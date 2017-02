(ANSA) - LONDRA, 1 FEB - Il 'libro bianco' col piano che il governo britannico intende adottare nei negoziati sulla Brexit sarà pubblicato domani. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni la premier Theresa May nel corso del Question Time. L'esecutivo ne aveva promesso la pubblicazione nel tempo più rapido possibile a fronte delle richieste di più dettagli sulla strategia negoziale della May fatte dai deputati, in particolare laburisti. In serata è atteso ai Comuni il primo voto sulla proposta di legge che autorizza l'avvio dell'iter di uscita dall'Ue.