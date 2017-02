Spagna: Madrid, addio a circo con animali selvatici

(ANSA) - MADRID, 1 FEB - Il comune di Madrid, guidato dal sindaco Manuela Carmena, eletta con Podemos, ha deciso di vietare gli spettacoli di circo "con esibizione di animali selvatici". La misura è stata votata a larga maggioranza dal consiglio comunale con l'appoggio della lista del sindaco, Ahora Madrid, dei socialisti e di Ciudadanos, in nome della "difesa dei diritti storici degli animali". La giunta della capitale spagnola ha ricevuto mandato di adottare a breve una ordinanza vincolante di modifica della normativa del 2001, in modo da "difendere gli animali dalle molte ore di castigo", dallo "stress" e dalla "sofferenza" cui sono sottoposti secondo la risoluzione adottata, durante l'addestramento e le esibizioni. Altre città spagnole guidate da Podemos, come Barcellona o Cadice, hanno già adottato provvedimenti analoghi. La misura ha suscitato le proteste del Partido Popular del premier Mariano Rajoy, principale formazione dell'opposizione comunale a Madrid.