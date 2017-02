(ANSA) - BRUXELLES, 1 FEB - "Trump si sta mostrando per ciò che è realmente, un presidente che promuove l'isolamento degli Stati Uniti e che vuole distruggere l'Ue". E' quanto afferma il capogruppo dei socialisti e democratici al parlamento europeo, Gianni Pittella, secondo il quale il presidente degli Stati Uniti starebbe "usando la Gran Bretagna come un cavallo di Troia". In un'intervista alla Sky News britannica, Pittella sostiene che nel suo avvicinamento a Trump la premier britannica Theresa May sta compiendo "un grave errore". Un progetto, afferma Pittella, che "sarebbe un disastro per la stessa Gran Bretagna".