L'intelligenza artificiale per la prima volta batte l'uomo a poker

L’intelligenza artificiale (AI) ora sa anche bluffare e fare «strategie». Per la prima volta ha battuto l’uomo a poker e questo risultato, definito «storico> dagli scienziati, potrebbe portare a possibili futuri impieghi della tecnologia nei campi più disparati, da quello militare a quello sanitario. Il sistema che ha sbancato al casinò è Libratus ed è stato sviluppato da ricercatori della Carnegie Mellon University.

Non è la prima volta che un’intelligenza artificiale batte l'uomo in ambito ludico - dagli scacchi al gioco cinese Go - ma il poker era una frontiera ancora da superare.

Libratus ha battuto quattro professionisti umani - Jimmy Chou, «autorità» in materia di poker, Dong Kim, Daniel McAulay e Jason Les - nell’ambito di una maratona di 20 giorni di una particolare variante del gioco, il «No-Limit Texas Hold’em», conosciuto anche come poker alla texana o poker sportivo. La gara si è svolta al Rivers Casino di Pittsburgh ed è stata trasmessa in streaming su Twitch.