(ANSA) - TEHERAN, 1 FEB - L'Iran conferma il test missilistico di domenica scorsa e ribadisce che rientra nel suo programma di difesa senza alcuna violazione internazionale. La conferma è arrivata dal ministro della Difesa, generale Hossein Dehqan, dopo una riunione di governo sul tema. "Il recente test è stato in linea con il nostro programma - ha detto Dehgan - e noi non lasciamo che qualsiasi straniero possa intervenire nei nostri affari di difesa. L'Iran non chiede permesso a nessuno". Il ministro ha quindi ribadito che "il test non viola in alcun modo la risoluzione Onu 2231".