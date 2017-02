Vitalizi: Boldrini, così si delegittima Parlamento

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Lasciar intendere che la maturazione dell'eventuale pensione possa essere il criterio-guida in base al quale i deputati decideranno sulla conclusione della legislatura rischia di contribuire alla delegittimazione del Parlamento". Così la presidente della Camera Laura Boldrini che aggiunge: "Si fa torto così a tanti membri della Camera, delle più diverse parti politiche, che meritano rispetto per il loro serio lavoro quotidiano". "Ho già espresso l'auspicio che, nel periodo restante della legislatura, si completino importanti interventi legislativi nel contrasto alla povertà e in materia di diritti. Nulla vieta - prosegue Boldrini nella nota - che si possa nuovamente agire, dopo la riforma del 2012, anche sulle pensioni dei parlamentari. Se lo ritengono, compete alle forze politiche - a partire da quelle più consistenti - attivarsi al riguardo. Sarebbe questo l'unico modo efficace e responsabile di affrontare il tema".