Islam: patto Minniti-associazioni,straordinario investimento

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Il patto nazionale per un Islam italiano è uno straordinario investimento sul futuro del nostro Paese che produrrà vantaggi anche materiali. Si tratta di un atto particolarmente importante che parte dal presupposto che si possono avere religioni differenti e tuttavia siamo tutti quanti italiani". Così il ministro dell'Interno, Marco Minniti, dopo la sigla al Viminale del patto con gli esponenti di associazioni che rappresentano circa il 70% dei musulmani in Italia. "E' - ha spiegato Minniti - un patto che allude in prospettiva ad un'intesa. L'hanno firmato associazioni che hanno storie e sensibilità differenti e che in altri momenti non avrebbero sottoscritto un documento comune. Tutti i firmatari si sono impegnati a rifiutare qualunque forma di guerra e di terrorismo". Il ministro ha anche sottolineato che il documento prevede un impegno per la formazione dei leader religiosi e che alla fine "dobbiamo arrivare ad un albo degli imam".