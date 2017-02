Gratis nei night, ex responsabile Siae Modena condannato

(ANSA) - MODENA, 1 FEB - L'ex titolare della filiale modenese della Siae, Vincenzo Scavuzzo, 70enne, licenziato dopo l'apertura di una inchiesta, è stato condannato a 3 anni dal tribunale a Modena. Scavuzzo è stato riconosciuto colpevole di induzione indebita (un reato che fino al 2012 era compreso nella concussione). Secondo le indagini coordinate dal pm Claudia Natalini, che aveva chiesto una condanna a 3 anni e 9 mesi, concedendo le attenuanti generiche ma riconoscendo anche la continuità del reato, Scavuzzo in virtù del ruolo di vertice ricoperto all'interno della Società italiana degli autori ed editori avrebbe ottenuto numerose serate gratuite all'interno di due distinti night club modenesi: in compagnia delle giovani che si esibivano e non pagando nemmeno le consumazioni. Un privilegio che i titolari dei due night gli avrebbero riconosciuto temendo accertamenti particolarmente accurati e mirati a scovare comunque qualche 'magagna', come l'imputato aveva fatto intendere in più occasioni essere in grado di avviare.