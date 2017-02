Omicidio Noventa: spuntano nuovi frame, udienza rinviata

(ANSA) - PADOVA, 1 FEB - Spuntano nuovi fotogrammi delle telecamere di sicurezza, che riprendono Debora Sorgato a bordo della sua auto insieme ad un'altra persona, la notte del 15 gennaio 2016 quando sparì nel nulla la segretaria 55enne padovana Isabella Noventa, che si ritiene sia stata uccisa. Così è stata aggiornata a venerdì l'udienza preliminare che vede imputati per l'omicidio Freddy Sorgato, la sorella Debora, e Manuela Cacco. I frame arrivano dai video delle telecamere della polizia locale di Noventa Padovana, finora mai acquisiti. "Il pm, sollecitato dalla difesa di Freddy, la quale sosteneva che nell'auto ci fosse una sola persona - ha detto l'avv. Balduin, legale della famiglia Noventa - ha chiesto alla 'mobile' di acquisire le registrazioni, ed è stata trovata una telecamera non fino ad oggi non controllata. Ne è uscito un frame che ritrae quella sera l'auto di Debora con a bordo due persone, Debora stessa e presumibilmente Freddy". Secondo Balduin nel bagagliaio potrebbe essersi stato il corpo di Isabella.