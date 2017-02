(ANSA) - PARIGI, 1 FEB - François Fillon ha parlato al Salon des Entrepreneurs di Parigi dove è arrivato da poco: "Andrò fino in fondo e resterò candidato" ha dichiarato il candidato alle presidenziali della destra francese nella bufera per le accuse di lavori fittizi in Parlamento a sua moglie Penelope e ai suoi 2 figli.