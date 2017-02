(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Nella proposta di legge elettorale del M5S "l'unica cosa che abbiamo eliminato" rispetto all'impianto uscito dalla sentenza della Consulta, "sono i capilista bloccati, una scelta di democrazia su cui nessuno può eccepire". E' quanto si legge in un passaggio del post di Beppe Grillo sul blog in cui il leader M5S precisa le altre caratteristiche del Legalicum: premio di maggioranza nazionale al 40% alla lista e non alla coalizione e soglia di sbarramento al 3% per le liste.