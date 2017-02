(ANSA) - CAGLIARI, 1 FEB - "Non voglio formare nuovi partiti. Io ho chiesto il congresso del Pd. Se non ci sarà una discussione democratica all'interno del partito, inevitabilmente ognuno si sentirà libero di fare altre cose. Mai riferito a fondazione di partiti, ho parlato di un movimento per la rinascita del centrosinistra, un pò nei termini che oggi Bersani ha sviluppato in modo convincente. Mi piacerebbe discutere democraticamente nel mio partito. Ma questo purtroppo non ci viene consentito". Lo ha detto Massimo D'Alema a Cagliari, a margine del V meeting internazionale delle politiche del Mediterraneo.