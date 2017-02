Piacentino condannato per bigamia

E’ di un anno di reclusione la pena che il giudice del tribunale di Piacenza ha stabilito per un uomo di 60 anni che doveva rispondere del reato di bigamia.

La procura di Piacenza iniziò a indagare sulle vicende matrimoniali dell’uomo, quando una donna romena venne in Italia per far trascrivere le nozze contratte con il piacentino in Romania: questa infatti scoprì di essere in realtà la seconda moglie, visto che l’uomo risultava già sposato, seppure pare separato, con una donna italiana tempo prima. Anche la moglie italiana pare fosse all'oscuro del secondo matrimonio di suo marito avvenuto in Romania. La vicenda è poi finita davanti al giudice che questa mattina ha accolto la richiesta di condanna a un anno formulata dal pubblico ministero.