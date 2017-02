Congo: morto capo opposizione Tshisekedi

(ANSA) - KINSHASA, 1 GEN - E' morto a 84 anni Etienne Tshisekedi, carismatico leader dell'opposizione in Congo (Rdc, ex Zaire). Per decenni ha lottato per riforme democratiche che avviassero il grande Paese africano ad una reale democrazia. L'annuncio della morte è stato dato dal suo partito, l'Unione per la Democrazie e il Progresso Sociale, da lui fondato nel 1982 per contrastare la lunghissima dittatura di Mobutu Sese Seko. La morte di Tshisekedi - deceduto in Belgio dove stava curando le conseguenze del diabete che da alcuni anni lo affliggeva - arriva in un momento politicamente delicato per il Congo, mentre il presidente uscente Joseph Kabila continua a rifiutarsi di lasciare il potere nonostante il suo mandato sia scaduto lo scorso 20 dicembre. Una situazione di stallo che preoccupa i Paesi confinanti e la comunità internazionale.