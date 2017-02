Romania: corteo contro la corruzione

(ANSA) - BUCAREST, 1 FEB - Dimostranti e polizia antisommossa si sono affrontati questa sera a Bucarest dove decine di migliaia di persone sono scese piazza per protestare contro un pacchetto di misure del governo per depenalizzare una serie di reati di corruzione. Un gruppo di manifestanti ha lanciato petardi e bottiglie incendiarie contro i poliziotti schierati a guardia degli uffici governativi che hanno risposto con lacrimogeni. Almeno una persona è stata fermata e un'edicola di giornali è stata data alle fiamme. Secondo alcuni media, le frange più violente erano tifosi di calcio e non dimostranti anti governativi. Due ufficiali di polizia e due dimostranti sono dovuti ricorrere alle cure dei medici per ferite lievi. E' la seconda notte di proteste contro i provvedimenti del governo che a parere degli oppositori rappresentano un passo indietro nella lotta alla corruzione.