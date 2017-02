Trump: Messico smentisce telefonata con minacce a Pena Nieto

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 2 FEB - Il ministero degli Esteri messicano ha smentito il contenuto di una telefonata nella quale il presidente statunitense Donald Trump avrebbe minacciato il collega Enrique Pena Nieto di inviare le truppe americane se il suo governo non fermera' quelli che ha definito i 'bad hombres'. E' una "assoluta falsità" fatta con "una evidente cattiva intenzione", ha precisato via Twitter il ministero, sottolineando che nella telefonata Trump e Pena Nieto "sono giunti all'accordo di continuare a lavorare e che gli staff dei due paesi continueranno ad incontrarsi per giungere ad un'intesa positiva". Il ministero ha puntualizzato che alla telefonata erano presenti soltanto Pena Nieto e il capo della diplomazia messicana, Luis Videgaray.