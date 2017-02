Romania: oltre 200 mila in piazza contro corruzione

(ANSAmed) - BUCAREST, 2 FEB - Oltre 200 mila persone hanno nuovamente manifestato ieri sera a Bucarest e in altre città della Romania per protestare contro il governo di Sorin Grindeanu accusato di varare misure che vanificano la lotta alla corruzione dilagante nel Paese. Solo nella capitale Bucarest a scendere in piazza sono stati in più di centomila e gli osservatori parlano delle manifestazioni popolari più massicce da quelle che nel dicembre 1989 portarono alla caduta del regime comunista di Nicolae Ceausescu. A Bucarest, secondo i media locali, si sono registrati sporadici scontri e tafferugli tra dimostranti e polizia con un bilancio di almeno cinque feriti e una sessantina di arresti. A innescare la protesta popolare e' stato il varo due giorni fa da parte del governo di un decreto d'urgenza che depenalizza l'abuso d'ufficio e altri reati di corruzione il cui danno quantificato non superi una certa somma.