(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 FEB - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu partirà domenica prossima 5 febbraio per una visita di Stato di due giorni in Gran Bretagna dove è in calendario un incontro con il primo ministro inglese Theresa May. E' la prima volta tra i due da quando May ha assunto l'incarico. Subito dopo il viaggio a Londra, Netanyahu a metà febbraio volerà negli Usa dove a Washington vedrà il presidente Usa Donald Trump. Il nuovo capo della Casa Bianca ha di recente incontrato May nel suo esordio con un capo di stato estero.