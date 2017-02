Romania: Timmermans, no ad arretramenti sulla corruzione

(ANSA) - BRUXELLES, 2 FEB - Il vicepresidente della commissione europea Frans Timmermans torna ad ammonire la Romania contro ogni arretramento nella lotta alla corruzione. "E' preoccupante quello visto negli ultimi due giorni - afferma Timmermans in plenaria al Parlamento europeo -: i decreti d'urgenza e i progetti legislativi non possono essere interpretati se non come un passo indietro rispetto a quanto visto nell'ultimo decennio". Timmermans ha quindi lanciato un appello al governo rumeno perché desista dalle sue iniziative sul codice penale. Intanto, in Romania, si e' dimesso oggi il ministro del Commercio Florin Jianu. Una decisione, ha detto l'esponente socialdemocratico sul suo profilo Facebook, presa 'per ragioni morali, per il bene dei suoi figli'. Ieri aveva annunciato le dimissioni anche un sottosegretario del governo di Sorin Grindeanu, contro il quale migliaia di persone manifestano da giorni a Bucarest e nel resto del Paese accusando l'esecutivo di emanare decreti e provvedimenti che favoriscono la corruzione.