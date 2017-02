Unioni Civili: Nosiglia, rispetto persona oltre orientamento

(ANSA) - TORINO, 2 FEB - "Non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia composta di uomo e donna e dei loro figli", ma "ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione e ogni forma di aggressione violenta". L'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, cita la Lettera apostolica Amoris Laetitia per intervenire sul tema delle unioni omosessuali. L'intervento su vocedeltempo.it, sito del settimanale diocesano, dopo le parole sui gay di don Gian Luca Carrega, delegato per la Pastorale delle persone omosessuali che sabato ha celebrato il funerale di Franco, con Gianni il primo a unirsi civilmente a Torino. "Don Carrega non ha detto quanto i giornali hanno polemicamente riportato, frasi di condanna della Chiesa, di necessità che chieda scusa", sottolinea monsignor Nosiglia. "Ha espresso invece gratitudine ai cristiani presenti, anche omosessuali - spiega - per il loro desiderio di vivere nella fede della Chiesa".(ANSA).