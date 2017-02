Lupi, prima i problemi del Paese, poi il voto

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - "Carlo Calenda ha un pregio: ha il coraggio di dire chiaramente come stanno le cose e di parlare nell'interesse del Paese e non di una parte politica. La sua intervista sul Corriere della Sera è totalmente condivisibile e dovrebbe farci tutti riflettere. Il dibattito sulla legge elettorale - che va fatta rapidamente, di cui c'è evidentemente bisogno, ma c'è bisogno di una buona legge e non di una legge purchessia - non deve distogliere il governo e chi ha ancora un po' di responsabilità in questo Paese dall'affrontare i gravi e urgenti problemi che lo affliggono, che pesano cioè sui cittadini. Non sto a rifare l'elenco, quello proposto da Calenda mi sembra esauriente. È dalla risoluzione di questi problemi che la classe politica può riacquistare credibilità e riavvicinarsi alla gente, non dagli artificiosi e strumentali dibattiti su vitalizi che non ci sono più". Lo dichiara Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Area popolare, commentando l'intervista del ministro dello Sviluppo.