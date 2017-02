(ANSA) - BERLINO, 2 FEB - Il ministro dell'Interno tedesco Thomas de Maizière si è detto favorevole a una più stretta sorveglianza sulle moschee. "In prima linea sono luoghi di preghiera e raccoglimento per i musulmani", ha detto il ministro in un'intervista alla Nordwest Zeitung, ma ci sono anche istituzioni in cui "si predica odio" e che vengono utilizzate per "la lotta contro l'ordinamento liberale". "Queste moschee devono essere sorvegliate con precisione e, nel caso, essere chiuse", ha concluso de Maizière.