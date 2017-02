(ANSA) - ROMA, 2 FEB - "Il ministro Calenda esegue gli ordini di Napolitano e oggi dice: 'Votare a giugno è un rischio: dobbiamo mettere in sicurezza il Paese e le riforme di Renzi'. In altre parole, per il ministro dello Sviluppo Economico la democrazia è un pericolo per l'Italia e il popolo non può esercitare la sua sovranità perché bisogna mettere al sicuro le ridicole riforme di Renzi bocciate dagli italiani il 4 dicembre. Ma siamo impazziti? Calenda se ne faccia una ragione: il tempo a Palazzo Chigi dei maggiordomi delle lobby e dei poteri forti è scaduto e l'Italia Sovrana vuole andare al voto ora #elezionisubito". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.