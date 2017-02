Regeni: reading collettivo a Milano su libertà e ricerca

(ANSA) - MILANO, 2 FEB - Un reading collettivo in onore di Giulio Regeni si terrà domani alle 18.30 alla Fondazione Feltrinelli di viale Pasubio, a Milano. 'Voices: Libertà è Ricerca' è un'iniziativa organizzata dalla Fondazione in collaborazione con il Comune di Milano e con le Università della sua rete scientifica. La lettura pubblica è affidata alle voci del filosofo Salvatore Veca, della scienziata Elena Cattaneo, e dei tanti studiosi che compongono la comunità della ricerca. "A un anno dal ritrovamento del corpo di Giulio Regeni - spiega Massimiliano Tarantino, segretario generale di Fondazione Feltrinelli - crediamo sia un nostro dovere unirci non solo nel ricordo dei fatti che hanno coinvolto un nostro collega, ma soprattutto nel lanciare un messaggio di vicinanza alla famiglia e di promozione della riflessione sulla indispensabilità della ricerca libera e indipendente come base del nostro e dell'altrui futuro".