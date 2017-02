(ANSA) - MILANO, 2 FEB - "Io non ho mai dato l'autorizzazione definitiva alla trasferta" di Maria Grazia Paturzo a Tokyo nel 2014 "perché il suo viaggio costava troppo e non era in linea con la sua missione" di temporary manager di Expo per gli "eventi del World Expo Tour e quello non lo era". Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo 2015 spa, testimoniando nel processo milanese a carico di Roberto Maroni per presunte pressioni per far ottenere un contratto e un viaggio a due ex collaboratrici.