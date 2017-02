(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Condivide l'opinione del ministro Calenda sulla fine anticipata della legislatura? "La sua posizione è personale, certo non impegna il governo e il suo presidente". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "La durata del governo - ha ribadito il premier - per definizione non la decide il capo del governo: spetta al Parlamento, al presidente della Repubblica, alla dialettica tra le forze politiche alle quali guardo con il massimo rispetto".