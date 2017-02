Frode per Cotonificio Capitanata, sequestri per 11 milioni

(ANSA) - BARI, 2 FEB - Il sequestro "conservativo" di 14 immobili e 17 conti bancari, per un valore totale di circa undici milioni di euro, nei confronti di cinque ex amministratori della società "Cotonificio di Capitanata", ora in fallimento, è stato eseguito dalla Guardia di Finanza su richiesta della Procura regionale della Corte dei Conti di Bari. Tra il 2006 e il 2007 la Procura della Repubblica di Foggia coordinò un'indagine condotta dalle Fiamme gialle sulla gestione di un contributo di circa undici milioni di euro erogato in tre rate, tra il 2000 e il 2007, dalla Cassa Depositi e Prestiti nell'ambito dei Contratti d'area di Manfredonia (Foggia) "per la realizzazione di un impianto produttivo per la tinteggiatura e finissaggio di tessuti in cotone". Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, la società percepì il contributo attraverso "condotte fraudolente". Gli immobili sequestrati sono situati a Crema (Cremona), Angera (Varese), Magenta (Milano) e Palermo.