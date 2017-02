Russia: media, min. Difesa Shoigu chiese arresto hacker

(ANSA) - MOSCA, 2 FEB - Secondo fonti dell'agenzia pietroburghese Fontanka, sarebbe partita dal ministro della Difesa russo Serghiei Shoigu la richiesta di liquidare il gruppo di hacker Shaltai Boltai, accusati di sottrarre documenti sensibili a funzionari e manager russi di altissimo livello (compreso il premier Dmitri Medvedev) per pubblicarli o venderli online al miglior offerente. Il gruppo di pirati informatici avrebbe ottenuto informazioni segrete anche con l'aiuto di alcuni alti ufficiali dei servizi di sicurezza russi (Fsb) che sono stati arrestati recentemente con l'accusa di ''alto tradimento''. Shoigu - secondo Fontanka - avrebbe deciso di far intervenire l'Fsb nel 2015, dopo che il gruppo mise in vendita documenti che riguardavano l'ex capo del dipartimento delle costruzioni del ministero della Difesa, Roman Filimonov. Il pacchetto era stato 'quotato' 350 bitcoin, ma con uno sconto del 50% per il controspionaggio del ministero della Difesa.