(ANSA) - ROMA, 2 FEB - "Ritiro la candidatura a segretario. Non brigo per posti, ma non sono abituato a candidarmi a gestire qualsiasi linea politica". Lo scrive sul suo blog su Huffington Post, il capogruppo di Sinistra Italiana Arturo Scotto che torna a criticare l'opportunità del congresso fondativo previsto per il 17 febbraio. "Avevo chiesto poi di cambiare la ragione sociale del Congresso, aprendoci a ciò che si muove con noi e al di fuori di noi. A cosa serve, qui e ora, questo congresso?", sottolinea Scotto.