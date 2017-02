(ANSA) - LONDRA, 2 FEB - Il governo britannico ha presentato un Libro Bianco in 12 punti sui principi negoziali del divorzio dall'Ue, il cui avvio è stato autorizzato ieri da un primo voto parlamentare. Il testo si conferma secco: illustrandolo ai Comuni, il ministro per la Brexit, David Davis, ha ribadito l'intenzione del Regno di "riprendere il controllo delle sue leggi" e ha aggiunto che "i tempi migliori devono ancora arrivare". Delusa l'opposizione laburista, secondo cui il testo "non dice nulla" e arriva troppo tardi per "un utile dibattito".