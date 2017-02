Lucchetto a Parigi, 'Michelle & Barack, love forever'

(ANSA) - PARIGI, 02 FEB - "Michelle & Barack, Love forever": un artista parigino che da mesi si è messo a raccogliere centinaia di lucchetti dell'amore per 'salvarli' dalla rimozione forzata dai ponti della Senna ne ha trovato uno a dir poco speciale. Intervistato da BFM-TV, Phileas Le Cléateur, vuole crederci: quel love-lock dorato a forma di cuore recuperato in uno dei luoghi più romantici di Parigi è stato lasciato dagli ex inquilini della Casa Bianca, Michelle e Barack Obama. Oltre alla coincidenza dei nomi, "Michelle e Barack", corrisponde anche l'anno inciso sul dorso del lucchetto "2009" e la menzione "20 years", vent'anni. "Non sono sicuro che siano loro. Tutto ciò che posso dire è che i nomi e le date sono sufficientemente precisi, per cui voglio crederci", racconta Phileas, intervistato da BFM-TV sul Pont des Arts, uno dei ponti più romantici di Parigi, tra il Louvre e l'Institut de France.