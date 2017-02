(ANSA) - ROMA, 2 FEB - "Grande soddisfazione per gli esiti dell'Ufficio di presidenza della Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati. Ha vinto la linea della ragionevolezza e del buon senso. Nessuna forzatura dunque, ma grande serieta' e responsabilita'". E' quanto si legge in una nota del gruppo Forza Italia della Camera dei deputati in merito alla decisione assunta dall'ufficio di presidenza della commissione Affari Costituzionali di Montecitorio che ha stabilito l'avvio dell'esame delle proposto di legge sulla legge elettorale dopo le motivazioni della Consulta.