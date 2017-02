Terremoto: Gentiloni, su risorse non aspetteremo ok Ue

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Per il terremoto "abbiamo risorse nella legge di bilancio, ne stiamo mettendo in campo ulteriori con questo decreto. Abbiamo già anticipato nella lettera inviata ieri a Bruxelles della necessità di ulteriori risorse, almeno un miliardo che nel prossimo periodo sarà necessario. Intanto però non è che possiamo aspettare chissà quali superiori determinazioni. Decidiamo e ci prendiamo le nostre responsabilità". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "C'è bisogno che il Paese intero a partire dal governo, le istituzioni territoriali coinvolte, il Parlamento, l'Unione europea, tutti abbiano la consapevolezza dell'importanza della gravità" per "rispondere in modo adeguato", aggiunge il premier , per il quale le risorse stanziate dal decreto sul terremoto approvato oggi "sono molto consistenti, di diverse centinaia di milioni".