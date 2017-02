Trump: venduta all'asta casa natale nel Queens

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Mistero sulla cifra e sull'identità del nuovo proprietario della casa natale di Donald Trump a New York, venduta nei giorni scorsi all'asta, dopo che un intraprendente agente immobiliare, Michael Davis, l'aveva acquistata qualche mese fa per una cifra inferiore a quella richiesta scommettendo sulla vittoria del tycoon alle presidenziali. Secondo quanto riporta Immobiliare.it infatti, il precedente proprietario, un ristoratore, aveva offerto sul mercato la villetta in stile Tudor - costruita dal padre di Trump nel 1940 - per 1,65 milioni, mentre Davis se la era aggiudicata per 1,39 milioni. Nella casa all'85-15 di Wareham street, Donald Trump ha vissuto dal 1946, anno della sua nascita, fino a che la famiglia si trasferì a pochi isolati di distanza, ma in una villa di dimensioni maggiori. Chissà se il ristoratore si è pentito di non aver aspettato un po' di più per vendere quel villino nel Queens. La cifra della vendita ora, secondo indiscrezioni riportate da alcuni media, potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di dollari.(ANSA).