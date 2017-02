(ANSA) - FERMO, 2 FEB - L'ex sindaco di Sant'Elpidio a Mare Alessandro Mezzanotte è stato assolto oggi con formula piena dall'accusa di omicidio colposo in relazione alla morte di due operai, Valentina Alleri, 20 anni, e Giuseppe Santacroce, di 51, durante l'alluvione del marzo 2011 a Casette d'Ete. Mezzanotte era accusato di non aver fatto tutto quanto era nella sua responsabilità per evitare che nella notte fra il primo e 2 marzo la piena dell'Ete morto travolgesse l'auto su cui viaggiavano i due. E' stato assolto dal giudice del tribunale di Fermo Cesare Marziali dopo un'ora di camera di consiglio 'per non aver commesso il fatto'.