Terrorismo: 393 detenuti a rischio radicalizzazione

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Sono 393 i detenuti sottoposti a monitoraggio nelle carceri per rischio di radicalizzazione violenta o proselitismo in carcere. Di questi 175 sono "a forte rischio di radicalizzazione" e 46 sono sottoposti a regime detentivo di alta sicurezza perché accusati di terrorismo internazionale. Sono i dati diffusi dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, in un'audizione davanti alla Commissione Affari costituzionali della Camera."La condizione di relativa tranquillità di cui ha goduto l'Italia finora potrebbe mutare", ha detto Orlando spiegando che le "più recenti" inchieste giudiziarie "sembrano confermare la presenza sul nostro territorio di 'loneactors' pronti ad usare la violenza, in scenari mediorientali o in territorio italiano".