Acido, Martina: 'Lotterò sempre per il mio bambino'

(ANSA) - MILANO, 2 FEB - "Ho molto riflettuto e non ho risentimenti verso il Tribunale che mi ha strappato mio figlio, ma non smetterò mai di lottare per il mio bambino". E' quanto avrebbe detto, nell'udienza a porte chiuse davanti alla Corte d'Appello di Milano, Martina Levato, l'ex studentessa condannata per le aggressioni con l'acido e che, attraverso il suo legale Laura Cossar, ha chiesto di sospendere l'esecutività della sentenza del Tribunale per i minorenni. Verdetto con cui è stato tolto a lei e all'ex amante Alexander Boettcher, anche lui condannato per i blitz, il figlio nato nell'agosto 2015 ed è stato dato in adozione. Il sostituto pg Maria Grazia Omboni ha chiesto invece la conferma della sentenza dei giudici e, dopo gli interventi anche di Boettcher ("date il piccolo a mia madre") e dei nonni, la difesa di Martina ha chiesto il collocamento del bimbo assieme alla madre all'Istituto di custodia per madri detenute. I giudici si sono riservati e potrebbero decidere allo stesso tempo sia sulla sospensiva che sul merito.