Auto pirata contro manifestanti durante un sit-in: 62enne muore d'infarto

Un’auto pirata ha travolto due ragazzi in via Ponte della Maddalena a Napoli nel corso di una manifestazione di ex Lsu del comparto scuola. Un 62enne è morto d’infarto nel tentativo di rincorrere il pirata della strada. "Sgomento e rabbia". Questa i sentimenti espressi, in una nota, dai responsabili cittadini di Cgil e Filcams, Walter Schiavella e Giovanni Nughes, dopo la tragedia avvenuta questa mattina davanti alla sede del Miur a Napoli. "La morte del lavoratore stroncato da un infarto per aver tentato di rincorrere il pirata della strada che aveva travolto due manifestanti - sottolineano Schiavella e Nughes - ci lascia senza parole. Le forze dell’ordine facciano immediatamente chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto e individuino il responsabile e i motivi di questo folle gesto". "Davanti al Miur - aggiungono Schiavella e Nughes - era in corso una manifestazione dei lavoratori addetti alle pulizie scolastiche che sollecitavano la partenza del piano di investimenti e di attività annunciato per l’inizio del 2017 ma ancora fermo al palo. Risorse che consentirebbero di dare respiro a lavoratori che da mesi di dibattono tra cassa integrazione e disagi occupazionali di ogni tipo. Nessuno adesso strumentalizzi questa tragedia".

«Gli è venuto un infarto mentre stava rincorrendo l’auto pirata che poco prima aveva investito due persone, una delle quali suo conoscente». E’ quanto riferisce una delle persone che stamattina, a Napoli, ha assistito all’investimento di due manifestanti da parte di un pirata della strada, e alla morte di una terza persona, colta da malore durante le concitate fasi dell’incidente avvenuto durante un sit-in di protesta.

L’uomo colto da arresto cardiocircolatorio, e deceduto durante il trasporto nell’ospedale Loreto Mare, aveva 62 anni ed era di Pozzuoli (Napoli). Secondo il testimone, sarebbe stato stroncato dall’infarto nei pressi della rampa di accesso al raccordo autostradale. «La macchina che ha travolto i due lavoratori - continua il testimone - era una Bmw, mi pare di colore grigio. Erano le 7,30, forse le 7,40. Non c'è stato alcun diverbio tra quell'uomo e i nostri compagni. Quando stavamo avviando il presidio quell'automobilista ha letteralmente travolto i due lavoratori che, a seguito dell’impatto, si sono ritrovati sul cofano della macchina»

E' in commissariato l'uomo alla guida dell'auto pirata

E’ stato rintracciato e si trova attualmente nel commissariato Vasto di Napoli il conducente della vettura che stamattina ha investito due manifestanti, a Napoli, durante un sit-in di protesta: si tratta di un uomo di 67 anni. La sua posizione è attualmente al vaglio degli investigatori. In commissariato c'è anche la vettura, una BMW.

Il manifestante colto da infarto, durante le concitate fasi dell’investimento si chiamava Raffaele Vettorino, 62 anni, di Pozzuoli (Napoli).