Impennata turismo in Slovenia anche grazie a Melania

(ANSAmed) - LUBIANA, 2 FEB - Gli americani scoprono la Slovenia grazie alla loro first lady. Il paese balcanico sta registrando un notevole incremento nelle presenze turistiche, in particolare di americani, probabilmente anche per il fatto di essere il Paese natale di Melania Trump, moglie del nuovo presidente degli Stati Uniti. Una iniziativa pubblicitaria sulle bellezze naturali della Slovenia si presenta addirittura con lo spot 'Benvenuti nel Paese natale della nuova first lady degli Stati Uniti d'America!'. Per omaggiare Melania le agenzie turistiche della Slovenia - che conta solo 2 milioni di abitanti - organizzano fra l'altro tour speciali con visite ai posti e ai luoghi dove è nata, a Sevnica, ha vissuto, studiato e lavorato prima di lasciare il suo Paese da giovane ventenne nei primi anni novanta Stando all'Istituto nazionale di statistica, il numero di pernottamenti di turisti americani in Slovenia e' cresciuto del 15,4% nel dicembre scorso e del 10,2% nell'intero 2016 rispetto all'anno precedente.