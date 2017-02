Violentava la figlia 14enne da quando ne aveva 5, arrestato

(ANSA)-VARESE, 2 FEB - Un peruviano di 42 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Varese per violenza sessuale sulla figlia, oggi 14enne. Secondo quanto riferito dalla Polizia, gli abusi sessuali sono cominciati sin da quando la bambina aveva 5 anni. L'uomo aspettava che la moglie uscisse per andare a lavorare e poi obbligava la figlia a rapporti sessuali completi. La bambina ha subito le violenze paterne per anni senza mai trovare il coraggio di confidarsi con nessuno. Qualche mese fa, stanca degli abusi, la ragazzina ha raccontato tutto ad un amico che, attraverso l'interessamento di uno psichiatra amico di famiglia, l'ha persuasa a sporgere denuncia. A seguito degli accertamenti disposti dalla Procura di Busto Arsizio, l'uomo è stato arrestato per violenza sessuale continuata e aggravata. Su disposizione del Gip di Busto la ragazzina è stata collocata in una comunità protetta. (ANSA).