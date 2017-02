Treni: Polfer, più incidenti e vittime

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - "Rail safe day": controlli straordinari della Polizia di Stato per la prevenzione di incidenti in ambito ferroviario. I dati del 2016 rilevano un incremento dell'incidentalità ferroviaria (+63%) e della mortalità (+47%) a seguito di investimento. Tra i comportamenti che causano maggiormente incidenti: l'attraversamento dei binari o l'invasione della linea ferrata. Per questo oggi la Polizia ferroviaria ha operato nell'ambito del 'rail safe day' con controlli straordinari, su tutto il territorio nazionale. Sono stati 1.357 gli operatori coinvolti, 2.945 le località sensibili presidiate, di cui oltre 2.400 specificatamente in stazioni ferroviarie. Le sanzioni rilevate sono state 84. La Polfer da alcuni anni è impegnata anche in attività di informazione e di educazione alla legalità con l'organizzazione di incontri nelle scuole allo scopo di diffondere la cultura della sicurezza ferroviaria ed il rispetto delle regole nelle stazioni e nei treni. Oltre 150.000 i ragazzi finora raggiunti.