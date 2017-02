Papa a religiosi, no a tentazione della sopravvivenza

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 2 FEB - C'è "una tentazione che può rendere sterile la nostra vita consacrata: la tentazione della sopravvivenza". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa dedicata ai consacrati ai quali ha chiesto di non diventare "professionisti del sacro", che vogliono "proteggere spazi, edifici o strutture più che rendere possibili nuovi processi". "La tentazione della sopravvivenza - ha sottolineato il pontefice - ci fa dimenticare la grazia, ci rende professionisti del sacro ma non padri, madri o fratelli della speranza che siamo stati chiamati a profetizzare. Questo clima di sopravvivenza inaridisce il cuore dei nostri anziani privandoli della capacità di sognare e, in tal modo, sterilizza la profezia che i più giovani sono chiamati ad annunciare e realizzare". Il Papa ha poi chiesto a frati e suore di stare "in mezzo al popolo, non come attivisti della fede" ma facendosi carico della "croce dei nostri fratelli".