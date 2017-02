Turismo: nasce il sindacato Federalberghi Terme

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Una folta rappresentanza di associazioni e imprese alberghiere e termali ha costituito oggi Federalberghi Terme, il sindacato italiano delle località e delle imprese termali e del benessere. "La nostra iniziativa - spiega Emanuele Boaretto che è stato eletto all'unanimità presidente per il prossimo quinquennio - mira a promuovere lo sviluppo del sistema turistico termale, in collaborazione con tutti i soggetti, pubblici e privati che hanno a cuore le sorti del settore". Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, esprime "apprezzamento per l'iniziativa, alla quale gli albergatori italiani guardano con favore, consapevoli dell'importanza che le terme assumono per lo sviluppo del sistema turistico italiano". "Dopo aver partecipato ieri alla presentazione della proposta di legge sul termalismo - conclude Boaretto, avvieremo un roadshow per presentare il sindacato e i suoi soci ai nostri interlocutori istituzionali, tra cui il ministero della salute, il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'Enit, l'Intergruppo parlamentare amici del termalismo, l'Associazione nazionale dei comuni termali (Ancot), le organizzazioni dei lavoratori, la Conferenza Stato-Regioni e le singole regioni". L'assemblea odierna ha provveduto anche all'elezione degli organi, che per i prossimi cinque anni saranno composti dal presidente Emanuele Boaretto (Abano e Montegrotto Terme), dai vicepresidenti Stefania Capaldo (Ischia) e Daniele Barbetti (Chianciano Terme), Elena Leonessa (Ischia), Dante Simoncini (Montecatini Terme), Luigi Ceseracciu (Oristano), Antonella Passera (Salsomaggiore Terme).