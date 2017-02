Il Paese in piazza contro la corruzione

Migliaia di persone sono scese nuovamente in piazza in serata a Bucarest e in altre città della Romania per protestare contro la corruzione e chiedere le dimissioni del governo che due giorni fa ha emanato un decreto d’urgenza sulla depenalizzazione dell’abuso di ufficio e altri reati di corruzione.

Il premier socialdemocratico Sorin Grindeanu ha detto oggi che non intende revocare il decreto contestato, mentre il presidente Klaus Iohannis - schierato dalla parte dei manifestanti - ha annunciato che chiederà alla Corte costituzionale di dichiarare illegittimo il provvedimento del governo.

Stamane il ministro del commercio Florin Jianu si era dimesso motivando la decisione con "ragioni morali". I manifestanti e il presidente accusano il governo - che intende inoltre varare un’amnistia per alleggerire il sovraffollamento delle carceri - di voler vanificare la lotta alla corruzione dilagante nel Paese balcanico, favorendo con la depenalizzazione dei reati tutta una serie di politici e funzionari pubblici sotto inchiesta per corruzione.