Ventincinque scosse da mezzanotte nel Centro Italia

Sono state in tutto 25 le scosse di terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate da mezzanotte nel Centro Italia.

Le più forti sono state quelle di magnitudo 4 e 4.4 avvenute rispettivamente alle 4:47 e alle 5:10 con epicentro a Monte Cavallo, in provincia di Macerata. Da segnalare anche una di magnitudo 3.1 alle 5:12 con stesso epicentro e ipocentro a soli 4 km di profondità e un’altra di magnitudo 3.8 alle 6:40.

Non si segnalano al momento nuovi crolli.

Scossa di magnitudo 4.4 tra Macerata e Perugia

Dopo quella di magnitudo 4 delle 4:47, una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata tra Marche e Umbria alle 5:10.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto anche in questo caso ipocentro a 6 km di profondità ed epicentro 2 km da Monte Cavallo (Macerata) e 12 da Preci (Perugia).

Un’altra scossa di magnitudo 3.3 è seguita alle 5:19. Non si hanno al momento segnalazioni di nuovi crolli.