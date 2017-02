Amb.Israele Onu, con Usa non siamo sempre d'accordo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 FEB - "Non concordiamo sempre su tutto" ed è troppo presto "per dire se questo danneggerà" la politica degli insediamenti. L'ambasciatore israeliano all'Onu Danny Danon lo ha detto alla Radio a commento delle ultime affermazioni della Casa Bianca sulla costruzione degli insediamenti ebraici."Non vorrei categorizzare questo - ha spiegato Danon, primo esponente a commentare il fatto - come un inversione di tendenza Usa ma il tema è nell'agenda.. e sarà discusso nell'incontro tra Netanyahu e Trump a Washington".