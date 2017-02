Furti con spaccata in negozi Toscana, 5 arresti per 21 colpi

(ANSA) - FIRENZE, 3 FEB - Cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere: ad eseguirle i carabinieri ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone, di nazionalità romena, accusate di aver messo a segno tra ottobre e dicembre scorsi almeno 21 furti con la tecnica della spaccata in negozi e centri commerciali di Firenze, Siena, Pistoia, Lucca e Grosseto. Uno destinatari del provvedimento è attualmente ricercato. La procura di Firenze contesta loro l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazione. Tre dei destinatari delle misure si trovano già in carcere per altri reati. Le indagini, condotte anche con intercettazioni, hanno permesso di individuare le basi logistiche - un bar e un appartamento a Firenze - usate per pianificare i sopralluoghi e i furti.