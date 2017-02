Louvre, armato di coltello grida "Allah Akhbar": militare gli spara. Museo chiuso

Un militare di guardia al piccolo arco di trionfo del Carrousel, a due passi dal Louvre, nei giardini delle Tuileries, ha sparato contro un uomo con un coltello che avrebbe tentato di aggredirlo, e secondo alcune fonti, avrebbe avuto con sè una valigia. L'uomo ferito dai militari davanti al Louvre ha gridato «Allah Akhbar», fa sapere il prefetto di polizia Michel Cadot. Secondo Le Parisien, l’uomo era armato con un «machete». Il militare che ha reagito è stato ferito dall’aggressore riportando solo una ferita leggera al cuoio capelluto.



Il quartiere del Louvre è stato completamente transennato, il museo resta chiuso, così come il vicino Palais Royal.



L’aggressore è stato ferito a una gamba, in modo piuttosto grave, secondo quanto si apprende. L’uomo - secondo la ricostruzione di Luc Poignant, portavoce del sindacato SGP di polizia, intervistato da BFM-TV - ha provato ad entrare nel corridoio delle boutique del Carrousel du Louvre con una valigia. Fermato dalla sicurezza ha insistito per entrare, un militare si è avvicinato e l’uomo ha tentato di aggredirlo con un coltello.

E’ stata fermata anche una seconda persona "con atteggiamento sospetto" che si trovava nei pressi del Louvre, riferiscono le autorità.