Violentò e uccise ragazza in Polonia, arrestato nel Modenese

(ANSA) - MODENA, 3 FEB - Ricercato dall'Interpol, con mandato di arresto europeo emesso nel 2005, per aver ucciso a colpi di pietra una giovane nel 1985 in Polonia dopo averla violentata, ha vissuto per dieci anni a Zocca, nell'Appennino modenese, sotto falso nome. Si era ricostruito una vita, con una famiglia e un lavoro regolare (faceva il corriere per una ditta). I carabinieri di Pavullo hanno arrestato il 51enne polacco Piotr Turkiewicz, conosciuto in paese come Piotr Skalski. L'uomo - riportano i media locali - era riuscito a sfuggire alle autorità polacche, utilizzando un passaporto rubato e poi contraffatto. Grazie al documento aveva ottenuto permesso di soggiorno e carta d'identità. Ad incastrarlo sono stati i servizi, mirati al controllo di documenti falsi e targhe estere, per individuare illeciti e irregolarità, messi in atto dai Cc anche con l'uso di un sofisticato microscopio. Ora è in carcere, in attesa di un'eventuale estradizione. Piotr Turkiewicz era evaso in Polonia nel 1991 ed era arrivato in Italia nel 2000. (ANSA).